Covid-19: эпидемиологи сообщили, в какой возрастной группе наибольший прирост за неделю

Неделю назад, 27 апреля, в группе до девяти лет было 17 пациентов, в группе от 10 до 19 лет - 36. Согласно данным на 4 мая, ситуация не изменилась. Группа 0-9 лет - это 2% от общего числа заболевших, а 10-19 лет - 4%.

Самый большой прирост - более 40%, наблюдался в возрастной группе от 40 до 49 лет. Если неделю назад столько лет было 116 заболевшим то 4 мая - 163. В общей сложности, люди в возрасте от 40 до 49 лет составляют 18% от общего числа заболевших.

Почти на 19% увеличилось число пациентов старше 70 лет. Неделю назад таких было 80, сейчас - 95.

Они составляют десятую часть от общего числа заболевших.

В возрастной группе от 60 до 69 лет прирост составил 12%, в группе от 50 до 59 - 9%. Прирост в возрастной группе от 30 до 29 лет составляет 8%.

На данный момент большая часть заболевших Covid-19 - латвийцы в возрасте от 30 до 39 лет - 186 человек, что составляет 21% от общего числа зарегистрированных пациентов. Прирост за неделю составил чуть более 4%. Неделей ранее в этой возрастной группе были 178 заболевших.

Не изменилась пропорция по половой принадлежности - как и прежде, 52% заболевших - мужчины, 48% - женщины.

Как уже сообщалось, в минувшие сутки подтверждено 17 новых случаев Covid-19, семь человек заразились в центре соцухода "Гайльэзерс". На данный момент в Латвии зарегистрировано 879 случаев Covid-19.