Почему японки не толстеют

Зачем хлеб, если есть рис

Японская кухня формировалась в условиях дефицита продуктов - на острове мало растительности и животных. Ели то, что было, но при условии, что это будет полезно и качественно.

Японцы почти не едят хлеб - у них есть рис, который в прямом смысле является базовым продуктом. Из него делают даже мороженое. В рисе нет соли, жиров, холестерина. Несмотря на высокое содержание углеводов, рис считается диетическим продуктом.

Рыба три раза в день? Отлично. С овощами

В Японии в большом почете лосось, который готовят разными способами, большая часть из них не имеет ничего общего с жаркой. Между прочим, примерно десятую часть всего добытого на планете лосося съедают именно японцы.

Почти каждая японская хозяйка расскажет все про лук, перец, помидоры и баклажаны, которые они предпочитают готовить на пару. Это полезно. Конечно, японская трапеза невозможна без водорослей - источника калия, витамина С, йода. При этом водоросли совершенно некалорийны.

Лапша, соя. И мясо

Соевый суп, соевый соус - продукт, который японцы подсмотрели у китайцев вместе с лапшой. В Японии наша европейская паста не в почете, японки считают макаронные изделия очень калорийными. Также в Японии не едят жареное мясо - этот способ обработки мясной продукции в там совершенно непопулярен. Если вы были в Японии и скажете, что ели креветки в панировке - то, скорее всего, вы побывали в ресторане, ориентированном на туристов. Японская женщина предпочтет приготовленное на пару.

Секреты чаепития

Самый популярный напиток - не сакэ, а зеленый чай, который пьют несколько раз в день. Известно, что в нем есть антиоксиданты, которые замедляют процессы старения, и вообще этот напиток полезен для организма.

Размер порций имеет значение

В Японии не принято есть большими порциями. Скромно, аскетично. Японцы едят часто и маленькими порциями. Разве что утром могут съест больше - только это будут не бутерброды, а мисо-суп с тофу, омлет с водорослями или копченый лосось. Между прочим, в Японии нет понятия срока годности - на большинстве продуктов он не указан, а если и есть, то это будут часы, а не дни. И японка никогда не станет готовить еду сразу на неделю.

А как же "что-нибудь сладенькое"?

Японки тоже любят сладкое, но едят его реже и в меньших количествах. Там даже десерты не очень калорийные, а мороженное делают из риса - может, это и не очень вкусно, зато от такого лишних килограммов точно не будет.