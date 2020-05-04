Во Франции Covid-19 появился на месяц раньше, чем думали

Глава отделения реанимации парижской больницы имени Авиценны Ив Коэн в интервью каналу BFM TV рассказал, что научные сотрудники провели повторные анализы 24 образцов, которые были взяли у пациентов, проходивших лечение в январе и декабре. Анализы на грипп тогда были отрицательными.

"Из 24 проверенных образцов один оказался положительным на Covid-19", - рассказал медик.

Изначально образцы были взяты и сохранены для дальнейшего тестирования на грипп. Врач говорит, что в случае с положительным на Covid-19 образцом ошибки быть не могло. По словам Коэна, пациент жив и начато эпидемиологическое расследование.

"Он болел 15 дней, заразил двоих детей, а жену, которая работает в супермаркете - нет", - рассказал Коэн.

Пока рано заявлять, был ли этот случай нулевым. Известно, что мужчина не выезжал за границу, контактировал только с женой.

Супруга мужчины, у которого уже 27 декабря был коронавирус, работает с людьми китайского происхождения - однако неизвестно, были они в Китае в последнее время или нет.

В период с 1 марта во Франции скончались 25 тысяч пациентов с Covid-19. Первые случаи заболевания были констатировано 24 января у жителей Парижа.