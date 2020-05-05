На границе задержаны эстонцы: хотели купить в Латвии алкоголь и не сидеть на карантине

В воскресенье днем полицейские заметили возле пограничного перехода Икла 28-летнюю женщину, а также 31-летнего и 45-летнего мужчин, которые двигались из Латвии в Эстонию. Они намеревались пересечь границу между двумя странами в непредусмотренном месте.

"Полицейские вместе с партнерами по сотрудничеству выдвинулись им навстречу и задержали их", - сказал начальник оперативного штаба Ляэнеской префектуры Уллар Кютт.

"Полиция предупреждала их и несколькими днями ранее, когда они планировали уехать из Эстонии в Латвию в месте, которое не предназначено для этого", - отметил Кютт.

По словам Кютта, он понимает необычность чрезвычайного положения, потому что люди привыкли передвигаться между Эстонией и Латвией без препятствий.

"В то же время мы ввели пограничный контроль, и пересечение границы в месте, не предназначенном для этого, не допускается", - сказал он.

Начальник штаба объяснил, что многие люди, пересекающие границу в неположенном месте, подлежат наказанию в уголовном порядке, и против данной компании было возбуждено уголовное дело на основании статьи о незаконном групповом пересечении границы Эстонской Республики.

"По предварительной информации, женщина и мужчины поехали в Латвию покупать алкоголь и по возвращении в Эстонию хотели избежать обязательства оставаться дома. Поэтому они также избежали временного пункта пересечения границы", - сказал Кютт.

Границу между Эстонией и Латвией в период действия пограничного контроля можно пересекать только через погранпункты в Валга, Мурата, Лилли и Икла.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за незаконное пересечение границы денежный штраф или до одного года лишения свободы.