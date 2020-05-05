В тяжелом ДТП пострадали молодые парень и девушка: им необходима донорская кровь

В аварии, которая произошла 30 апреля на ул. Граниту по направлению в сторону Сауриеши, тяжело пострадали два человека, им необходима донорская кровь. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал отец пострадавшего Дана Климовского (1999 г.р.) — Владимир Климовский.
Автомобиль, в котором ехал Дан и его спутница Виктория Павитола (2002 г.р.), съехал с проезжей части и врезался в дерево. Парень и девушка сейчас находятся в коме, их состояние оценивается как критическое. Им обоим нужна донорская кровь.
"Пожалуйста, это мой сын и девочка нуждаются в крови.Группа любая, главное указать кому. Крови нужно много.Авария на Гранита.Спасибо большое заранее!", — написал Владимир Климовский.
Сдавать кровь можно с 05.05.2020 во всех донорских центрах Риги на имена:
Dans Kļimovskis 10.01.1999
Viktorija Pavītola 03.10.2002
Адреса донорских центров в Риге:
Valsts asinsdonoru centrs
Rīga, Sēlpils iela 9
VADC donoru pieņemšanas vieta Gaiļezers
Rīga, Hipokrāta iela 2
VADC Donoru pieņemšanas vieta
Merķeļa ielā 11
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