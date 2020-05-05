Вт, 5.05.2020
Постепенно число машин на улицах Риги восстановилось, и, например, Островной мост даже пересекает на 6% больше, чем до объявления режима чрезвычайной ситуации. Илзе Диманте, представитель департамента сообщения Рижской думы

В тяжелом ДТП пострадали молодые парень и девушка: им необходима донорская кровь

ФОТО: Facebook

В аварии, которая произошла 30 апреля на ул. Граниту по направлению в сторону Сауриеши, тяжело пострадали два человека, им необходима донорская кровь. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал отец пострадавшего Дана Климовского (1999 г.р.) — Владимир Климовский.

Автомобиль, в котором ехал Дан и его спутница Виктория Павитола (2002 г.р.), съехал с проезжей части и врезался в дерево. Парень и девушка сейчас находятся в коме, их состояние оценивается как критическое. Им обоим нужна донорская кровь.

"Пожалуйста, это мой сын и девочка нуждаются в крови.Группа любая, главное указать кому. Крови нужно много.Авария на Гранита.Спасибо большое заранее!", — написал Владимир Климовский.

Сдавать кровь можно с 05.05.2020 во всех донорских центрах Риги на имена:

Dans Kļimovskis 10.01.1999

Viktorija Pavītola 03.10.2002

Адреса донорских центров в Риге:

Valsts asinsdonoru centrs

Rīga, Sēlpils iela 9

VADC donoru pieņemšanas vieta Gaiļezers

Rīga, Hipokrāta iela 2

VADC Donoru pieņemšanas vieta

Merķeļa ielā 11

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ