В тяжелом ДТП пострадали молодые парень и девушка: им необходима донорская кровь

Автомобиль, в котором ехал Дан и его спутница Виктория Павитола (2002 г.р.), съехал с проезжей части и врезался в дерево. Парень и девушка сейчас находятся в коме, их состояние оценивается как критическое. Им обоим нужна донорская кровь.

"Пожалуйста, это мой сын и девочка нуждаются в крови.Группа любая, главное указать кому. Крови нужно много.Авария на Гранита.Спасибо большое заранее!", — написал Владимир Климовский.

Сдавать кровь можно с 05.05.2020 во всех донорских центрах Риги на имена:

Dans Kļimovskis 10.01.1999

Viktorija Pavītola 03.10.2002

Адреса донорских центров в Риге: Valsts asinsdonoru centrs Rīga, Sēlpils iela 9 VADC donoru pieņemšanas vieta Gaiļezers Rīga, Hipokrāta iela 2 VADC Donoru pieņemšanas vieta Merķeļa ielā 11