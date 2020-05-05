Майкл Джордан не хотел сотрудничать с фирмой Nike, которая сделала его миллиардером

Легенда баскетбола Майкл Джордан сначала не хотел сотрудничать с производителем спортивных товаров Nike, который позднее сделал его миллиардером.
В пятом эпизоде документального сериала The Last Dance Джордан и его агент Дэвид Фальк раскрыли нюансы о времени, когда они договорились с Nike.
В 1984 году Nike предложил Джордану договор о рекламе обуви на 250 тысяч долларов, однако баскетболист, который тогда ещё был дебютантом НБА, сотрудничать не захотел.
"Я не мог уговорить его сесть в самолет и отправиться на встречу", - рассказал Фальк. Впрочем, позднее Джордан поддался, так как поехать на встречу его говорила мать.
Как оказалось, Джордан хотел сотрудничать с Adidas, однако Фальк его от этого отговорил, так как в то время компания была дисфункциональна и не могла вовремя создать обувь.
В свою очередь фирма Converse тогда сотрудничала со звездами НБА Ларри Бёрдом, Мэджик Джонсоном и Джулиусом Ирвингом, поэтому Джордан не был приоритетом компании.
"У них тогда были большие игроки. Они мне сказали, что меня нельзя выдвинуть на передний план", - вспоминает о переговорах с представителями Converse Джордан.
Тогда даже представитель Nike Ховард Уайт знал, что Джордан сотрудничать не хотел.
Произвёденные Nike товары бренда Jordan Brand по подсчётам журнала Forbes дали Джордану заработок в размере 1,3 миллиарда долларов.
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