Безответственных жителей с Covid-19 могут изолировать в принудительном порядке

Принудительная изоляция и даже заведенное уголовное дело - такие санкции, не считая денежного штрафа, могут ждать тех людей, которые осознанно подвергают окружающих риску заражения Covid-19, сообщает передача "900 секунд" телеканала TV3.
Инспекция здравоохранения выражает благодарность людям, которые осознают необходимость изоляции, однако, к сожалению, есть и безответственные люди. Так, один мужчина дважды получил максимальная штраф в размере 2000 евро за нарушение правил строгой самоизоляции.
"Если полиция констатирует, что действия зараженного человека привели к тяжелым последствиям, то может быть начат уголовный процесс.
Однако, если лицо заразилось и не соблюдает установленные ограничения, в частности, не соблюдает строгую самоизоляцию, то за такие действия можно применить денежный штраф до 2000 евро", - указывает Госполиция.
Кроме того, есть и возможность произвести принудительную изоляцию зараженного лица.
Специалисты здравоохранения указывают, что у полиции есть право изолировать зараженного человека. Однако сколько раз для этого человеку нужно нарушить правила, неизвестно.
С начала распространения коронавируса в Латвии ни один человек не был изолирован в принудительном порядке.
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