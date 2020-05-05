Вт, 5.05.2020
Для меня это стало передышкой от непрерывных международных путешествий, речей, выступлений, переговоров, заседаний и так далее. Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент Латвии

Безответственных жителей с Covid-19 могут изолировать в принудительном порядке

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Принудительная изоляция и даже заведенное уголовное дело - такие санкции, не считая денежного штрафа, могут ждать тех людей, которые осознанно подвергают окружающих риску заражения Covid-19, сообщает передача "900 секунд" телеканала TV3.

Инспекция здравоохранения выражает благодарность людям, которые осознают необходимость изоляции, однако, к сожалению, есть и безответственные люди. Так, один мужчина дважды получил максимальная штраф в размере 2000 евро за нарушение правил строгой самоизоляции.

"Если полиция констатирует, что действия зараженного человека привели к тяжелым последствиям, то может быть начат уголовный процесс.

Однако, если лицо заразилось и не соблюдает установленные ограничения, в частности, не соблюдает строгую самоизоляцию, то за такие действия можно применить денежный штраф до 2000 евро", - указывает Госполиция.

Кроме того, есть и возможность произвести принудительную изоляцию зараженного лица.

Специалисты здравоохранения указывают, что у полиции есть право изолировать зараженного человека. Однако сколько раз для этого человеку нужно нарушить правила, неизвестно.

С начала распространения коронавируса в Латвии ни один человек не был изолирован в принудительном порядке.

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