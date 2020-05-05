Безответственных жителей с Covid-19 могут изолировать в принудительном порядке

Инспекция здравоохранения выражает благодарность людям, которые осознают необходимость изоляции, однако, к сожалению, есть и безответственные люди. Так, один мужчина дважды получил максимальная штраф в размере 2000 евро за нарушение правил строгой самоизоляции.

"Если полиция констатирует, что действия зараженного человека привели к тяжелым последствиям, то может быть начат уголовный процесс.

Однако, если лицо заразилось и не соблюдает установленные ограничения, в частности, не соблюдает строгую самоизоляцию, то за такие действия можно применить денежный штраф до 2000 евро", - указывает Госполиция.

Кроме того, есть и возможность произвести принудительную изоляцию зараженного лица.

Специалисты здравоохранения указывают, что у полиции есть право изолировать зараженного человека. Однако сколько раз для этого человеку нужно нарушить правила, неизвестно.

С начала распространения коронавируса в Латвии ни один человек не был изолирован в принудительном порядке.