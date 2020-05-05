Думпис о Covid-19: в майские выходные люди сами решили отменить ограничения

Он отметил, что общая ситуация существенно не изменилась, число заболевших немного меняется по дням, поэтому при принятии решения об отмене ограничений нужно быть осторожными, потому что их отмена может привести к резкому росту числа заболевших.

"Есть несколько идей, но мы видим, что отношение людей к установленным ограничениям внушает опасения по поводу их пересмотра.

Мы представим свои рекомендации, но решение будет принимать правительство, и я не хочу прогнозировать, каким оно будет", - сказал Думпис.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что пока сложно комментировать, как повлияет количество выявленных на выходных случаев Сovid-19 на смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией.

Она отметила, что выявлено достаточно много случаев заражения в одном учреждении, и сделано это в рамках целенаправленного тестирования. Такое тестирование будет продолжено.

Хотя на майских праздниках были дни без новых госпитализаций с Covid-19 и очень обнадеживающий день всего с одним зараженным, это нельзя считать устойчивой тенденцией, сказала Винькеле.

Поэтому министр воздерживается от предположений о том, как повлияет число выявленных случаев на возможное смягчение ограничений. При оценке ситуации будут приняты во внимание более обширные данные.