"Сбежавший" дрон до сих пор не найден

Таким образом вероятной становится версия, что беспилотник мог приземлиться, заявил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

Во вторник один частный самолет будет находиться в режиме готовности, чтобы в случае обнаружения дрона приблизиться к нему и перехватить управление, если он еще будет в воздухе.

В то же время Национальные вооруженные силы продолжат оказывать поддержку в поисках и в случае, если дрон будет обнаружен, для его перемещения будет поднять вертолет.

В свою очередь поисковых единиц будут в Риге и ее округе готовы перехватить управление дроном с земли, если он приблизится к Риге.

Из-за потерявшегося дрона по-прежнему в силе запрет на использование воздушного пространства Латвии ниже 5950 метров.

Ранее в интервью телеканалу TV3 глава правления UAVFactory Константин Попик рассказал, что пропавший дрон - экспериментальный прототип нового продукта.

"Это очень продвинутый летательный аппарат нового поколения для особого назначения. Конечно, он оснащен электроникой и GPS. Что пошло не так, мы пока не можем комментировать, чтобы сказать на 100%, надо провести расследование", - сказал Константин Попик.

По его словам, пропавший дрон оборудован системой безопасности - когда заканчивается топливо, он совершает автоматическую посадку.

"Конкретный тест был для того, чтобы проверить максимум полета. И планировать побить мировой рекорд. Вот для этого он и полетел", - рассказал совладелец предприятия.

Как сообщалось, в субботу, 3 мая, во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час.