Мировые лидеры обещают 7,4 млрд евро на разработку вакцины от Covid-19

Открывая конференцию, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит на борьбу с вирусом 1 млрд евро.

"Наш ответ должен соответствовать масштабам кризиса", - сказал президент Евросовета Шарль Мишель.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что Германия выделит 525 млн евро, а президент Франции Эммануэль Макрон от имени государства пообещал 500 млн евро. Италия, которую на видеоконференции представлял премьер-министр Джузеппе Конте, заявила, что готова выделить 140 млн евро.

Около 4 млрд евро из предусмотренного финансирования планируется выделить на разработку вакцины, 2 млрд евро будут направлены на исследования по улучшению методов лечения Covid-19, а 1,5 млрд евро планируется использовать для тестирования.

Представители государств подчеркнули, что это финансирование - только начало, и потребуется еще много средств, чтобы сделать вакцину общедоступной.

В распространенном перед видеоконференцией заявлении лидеры Франции, Германии, Италии, Норвегии и руководство ЕС сообщили, что финансирование будет выделено известным международным организациям и научно-исследовательским учреждениям.

Представители Норвегии на видеоконференции обещали 1 млрд долларов на борьбу с Covid-19, Канада - 850 млн долларов, Саудовская Аравия - 500 млн долларов, Великобритания - 388 млн фунтов стерлингов.

Латвия на эти цели готова выделить 100 000 евро, но, как указали премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич,

правительство уже приняло решение выделить 5 млн евро местным научным учреждениям для разработки эффективных решений по борьбе с Covid-19.

"В то же время мы уверены, что только общими усилиями можем победить эту болезнь, поэтому я хотел бы поблагодарить ЕС за организацию конференции и те страны, которые обещают свою поддержку", - сказал Ринкевич.