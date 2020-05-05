Полиция: Covid-19 окажет влияние на рынок наркотиков в Латвии

В краткосрочной перспективе не отмечается очевидного влияния Covid-19 на рынок наркотиков, но ситуация на нелегальном рынке, несомненно, изменится, заявили агентству LETA в Госполиции.
Несмотря на объявленное в Латвии чрезвычайное положение, связанные с наркотиками преступления остаются актуальной проблемой.
Хотя в краткосрочной перспективе не отмечается очевидного влияния Covid-19 на рынок наркотиков и психотропных веществ, ситуация, несомненно, изменится, считает полиция.
В первом квартале этого года в стране зарегистрировано 899 преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотических и психотропных веществ, что на 2% меньше, чем в первом квартале прошлого года.
В первом квартале этого года проведено 991 изъятие наркотических и психотропных веществ, в большинстве случаев - марихуаны. На втором месте психотропные медикаменты, на третьем - МДМА (экстази), далее следуют амфетамин, вещества, недавно включенные в список контролируемых в Латвии веществ, метамфетамин, гашиш и кокаин.
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