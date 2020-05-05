Полиция: Covid-19 окажет влияние на рынок наркотиков в Латвии

Несмотря на объявленное в Латвии чрезвычайное положение, связанные с наркотиками преступления остаются актуальной проблемой.

Хотя в краткосрочной перспективе не отмечается очевидного влияния Covid-19 на рынок наркотиков и психотропных веществ, ситуация, несомненно, изменится, считает полиция.

В первом квартале этого года в стране зарегистрировано 899 преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотических и психотропных веществ, что на 2% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

В первом квартале этого года проведено 991 изъятие наркотических и психотропных веществ, в большинстве случаев - марихуаны. На втором месте психотропные медикаменты, на третьем - МДМА (экстази), далее следуют амфетамин, вещества, недавно включенные в список контролируемых в Латвии веществ, метамфетамин, гашиш и кокаин.