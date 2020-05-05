Дело о 100 кг кокаина в Дании: обыски проведены и в Латвии

16 февраля полиция Дании распространила сообщение, в котором сказано, что полиция по делу о контрабанде кокаина в большом объеме задержала 27 иностранных граждан, среди которых и несколько граждан Латвии.

По информации полиции, в Дании на острове Лангеланн с судна-рефрижератора Duncan Island было выгружено 100 килограммов кокаина.

Судно, которое начало путь в Эквадоре в конце января, недавно оставило шведский порт и направлялось в Санкт-Петербург, сообщил датский телеканал TV2.

Чтобы получить груз, в субботу в Лангеланне к судну на лодке отправились несколько мужчин, их задержали, когда они с кокаином вернулись на остров.

В свою очередь судну приказали направляться в порт Калундборг, где были задержаны все 24 члена экипажа - граждане Эквадора, Филиппин, Индии, России, Польши и Украины.

Напомним, 15 февраля в Дании за контрабанду кокаина были задержаны четверо подданных Латвии - мужчины 1970, 1976, 1979 и 1971 годов рождения. Они сейчас находятся под стражей в Дании.

В свою очередь на прошлой неделе Госполиция Латвии провела по просьбе датских коллег обыски в нескольких городах Латвии - по месту жительства подозреваемых по датскому делу и в их автомобилях.

Во время обысков были изъяты различные предметы и документы.