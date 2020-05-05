Вт, 5.05.2020
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Фото и видео ⟩ Необычная достопримечательность в Амстердаме — плавучий кошачий приют

ФОТО: instagram.com/depoezenboot.amsterdam/

История этого необычного приюта начинается ещё полвека назад. Владельцы заявляют, что ничего подобного в мире больше нет, пишет Esquire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В середине 1960-х годов любительница кошек Генриетта Ван Вельде начала собирать у себя дома кошек, которым была нужна помощь. Кого-то она находила сама, кого-то ей приносили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В один момент женщина поняла, что уже содержать их дома - невозможно, места не хватало. Окна дома женщины выходили на канал, и ей пришла идея приобрести лодку. Вскоре эта лодка и стала приютом для кошек, пишет издание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как сообщается, в настоящее время на борту проживают 50 кошек, 14 из которых — её постоянные жильцы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Из-за сами знаете чего посещать приют пока запрещено, однако те, кто желают взять кошку домой, имеют возможность связаться с администрацией и договориться о встрече.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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