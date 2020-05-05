Фото и видео ⟩ Необычная достопримечательность в Амстердаме — плавучий кошачий приют

В середине 1960-х годов любительница кошек Генриетта Ван Вельде начала собирать у себя дома кошек, которым была нужна помощь. Кого-то она находила сама, кого-то ей приносили.

В один момент женщина поняла, что уже содержать их дома - невозможно, места не хватало. Окна дома женщины выходили на канал, и ей пришла идея приобрести лодку. Вскоре эта лодка и стала приютом для кошек, пишет издание.

Как сообщается, в настоящее время на борту проживают 50 кошек, 14 из которых — её постоянные жильцы.

Из-за сами знаете чего посещать приют пока запрещено, однако те, кто желают взять кошку домой, имеют возможность связаться с администрацией и договориться о встрече.