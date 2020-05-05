В Эстонии за сутки - восемь новых случаев Covid-19, в Литве - четыре, но один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1659 тестов на возбудитель заболевания Covid-19, из них дали позитивный результат восемь тестов (0,5%), сообщает департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 70 пациентам, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 254 человека, закрыт 261 случай болезни. Новых смертей от коронавируса за минувшие сутки не было. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 55 человек.

В целом в Эстонии сделано 57 423 первичных теста, из них позитивный результат дали 1711 тестов (3%).

В свою очередь в Литве выявлены четыре новых случая коронавируса, общее их количество в стране достигло 1423, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

В Литве также подтвержден 47-й случай смерти от коронавируса - в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена Кретингского района, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья .

"Ее анализ на коронавирус оказался позитивным 27 апреля, а 5 мая женщина скончалась в Клайпедской университетской больнице", - сказала BNS во вторник директор вильнюсского департамента центра Роланда Лингене. Пациентка принадлежала к группе риска.

"К группе риска она была причислена по возрасту - ей было более 80 лет, а также по причине сопутствующих заболеваний", - сказала Лингене.

В понедельник в Литве были проанализированы 5077 мазков, общее количество анализов на коронавирус в стране составляет 149 106.