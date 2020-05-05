В России за сутки снова выявлено более 10 000 пациентов с Covid-19

В России за последние сутки было зарегистрировано 10 102 новых случая Covid-19, что на 479 меньше, чем днем ранее. Таким образом общее число инфицированных к 5 мая достигло 155 370 человек, пишет "Медуза".
В Москве выявили 5714 заболевших, в Подмосковье - 822, в Санкт-Петербурге - 226, в Нижегородской области - 174, в Свердловской области - 133, в Дагестане - 128, в Мурманской области - 127, в Ямало-Ненецком автономном округе - 108 пациентов с Covid-19.
За минувшие сутки в России умерли еще 95 пациентов, а всего с начала эпидемии - 1451 человек.
Выздоровели при этом 19 865 человек, 1770 из которых - за последние сутки.
Всего в России проведено более 4,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.
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