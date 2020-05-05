В России за сутки снова выявлено более 10 000 пациентов с Covid-19

В Москве выявили 5714 заболевших, в Подмосковье - 822, в Санкт-Петербурге - 226, в Нижегородской области - 174, в Свердловской области - 133, в Дагестане - 128, в Мурманской области - 127, в Ямало-Ненецком автономном округе - 108 пациентов с Covid-19.

За минувшие сутки в России умерли еще 95 пациентов, а всего с начала эпидемии - 1451 человек.

Выздоровели при этом 19 865 человек, 1770 из которых - за последние сутки.

Всего в России проведено более 4,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.