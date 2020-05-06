Как в США в начале 20-го века пытались скрыть эпидемию бубонной чумы

В течение следующих двух лет шла необычная борьба между правительством Калифорнии, которое отрицало существование чумы, и национальными учеными, которые пытались остановить эпидемию. В конце концов, общенациональная полемика с участием президента Соединенных Штатов и почти двух десятков губернаторов закончилась смещением губернатора Калифорнии. Однако это произошло только после того, как был демонизирован ведущий ученый, а от бубонной чумы погибли более сотни человек.

"Осознание того, что эпидемия может вызвать панику и серьезные экономические последствия, привело к отрицанию правды", - сказал корреспонденту National Geographic историк Филипп Калиш.

В Америку пришла черная смерть

Названная в Средние века "черной смертью", в 1900 году она бушевала в Азии, где были миллионы умерших, поэтому эксперты в области здравоохранения США давно опасались, что эта болезнь может проникнуть в страну через западные порты.

Однако через два дня после того, как в подвале гостиницы было найдено тело работника из Китая, газета San Francisco Chronicles на первой полосе опубликовала статью под названием "Ложная чума - часть плана ограбления". Местные предприниматели боялись, что новости о распространении чумы сотрясут экономику, поэтому оказали давление на Совет здравоохранения, который уже на следующий день отменил карантин.

Ugunsgrēks Honolulu ķīniešu rajonā 1900. gadā ФОТО: Wikimedia Commons

Публикация в еще одном местом издании "the Bulletin", утверждала, что чума в любом случае менее опасна, чем корь, эпидемический паротит или любое другое распространенное заболевание. Газета также подчеркнула, что новости о чуме оказали очень негативное влияние на оживленный порт, уменьшив количество туристов и торговых грузов.

11 марта доктор Джозеф Киньюн подтвердил, что рабочий умер именно от чумы. Киньюн возглавлял Службу морского здравоохранения порта, которая отвечала за болезни, которые могли попасть в страну через порты. Киньюн был уважаемым врачом, который помог основать Лабораторию гигиены США, которая впоследствии стала Национальным институтом здоровья.

Последовало еще несколько смертей от чумы. В мае Киньюн предупредил главного хирурга о том, что болезнь начинает становиться эпидемией.

“Я должен попросить, чтобы об этом доложили президенту", - написал он 21 мая секретарю государственной казны.

Он попросил, чтобы президент утвердил "меры, которые будут необходимы для предотвращения дальнейшего распространения заболевания".

Президент США Уильям Мак-Кинли отреагировал на эту просьбу в тот же день, но правительство избежало драматических шагов, которые могли бы разозлить губернатора-республиканца Калифорнии Генри Гейджа и влиятельные бизнес-альянсы Калифорнии. Поэтому он ограничился повторным карантином и армейскими подразделениями, которые не позволяли китайцам входить или покидать город.