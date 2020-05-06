Как в США в начале 20-го века пытались скрыть эпидемию бубонной чумы

6 марта 1900 года в подвале одной гостиницы в Сан-Франциско было найдено тело 41-летнего работника из Китая. При подготовке свидетельства о смерти городской врач заметил странные клубни на теле умершего - лабораторные тесты показали, что причиной смерти стала бубонная чума. Это был первый выявленный случай заражения этой болезнью в Америке, поэтому специально созданный городской совет по здравоохранению подверг строгому карантину район, в котором находилась гостиница.
В течение следующих двух лет шла необычная борьба между правительством Калифорнии, которое отрицало существование чумы, и национальными учеными, которые пытались остановить эпидемию. В конце концов, общенациональная полемика с участием президента Соединенных Штатов и почти двух десятков губернаторов закончилась смещением губернатора Калифорнии. Однако это произошло только после того, как был демонизирован ведущий ученый, а от бубонной чумы погибли более сотни человек.
"Осознание того, что эпидемия может вызвать панику и серьезные экономические последствия, привело к отрицанию правды", - сказал корреспонденту National Geographic историк Филипп Калиш.
В Америку пришла черная смерть
Названная в Средние века "черной смертью", в 1900 году она бушевала в Азии, где были миллионы умерших, поэтому эксперты в области здравоохранения США давно опасались, что эта болезнь может проникнуть в страну через западные порты.
Однако через два дня после того, как в подвале гостиницы было найдено тело работника из Китая, газета San Francisco Chronicles на первой полосе опубликовала статью под названием "Ложная чума - часть плана ограбления". Местные предприниматели боялись, что новости о распространении чумы сотрясут экономику, поэтому оказали давление на Совет здравоохранения, который уже на следующий день отменил карантин.
Публикация в еще одном местом издании "the Bulletin", утверждала, что чума в любом случае менее опасна, чем корь, эпидемический паротит или любое другое распространенное заболевание. Газета также подчеркнула, что новости о чуме оказали очень негативное влияние на оживленный порт, уменьшив количество туристов и торговых грузов.
11 марта доктор Джозеф Киньюн подтвердил, что рабочий умер именно от чумы. Киньюн возглавлял Службу морского здравоохранения порта, которая отвечала за болезни, которые могли попасть в страну через порты. Киньюн был уважаемым врачом, который помог основать Лабораторию гигиены США, которая впоследствии стала Национальным институтом здоровья.
Последовало еще несколько смертей от чумы. В мае Киньюн предупредил главного хирурга о том, что болезнь начинает становиться эпидемией.
“Я должен попросить, чтобы об этом доложили президенту", - написал он 21 мая секретарю государственной казны.
Он попросил, чтобы президент утвердил "меры, которые будут необходимы для предотвращения дальнейшего распространения заболевания".
Президент США Уильям Мак-Кинли отреагировал на эту просьбу в тот же день, но правительство избежало драматических шагов, которые могли бы разозлить губернатора-республиканца Калифорнии Генри Гейджа и влиятельные бизнес-альянсы Калифорнии. Поэтому он ограничился повторным карантином и армейскими подразделениями, которые не позволяли китайцам входить или покидать город.
Представители правительства Сан-Франциско продолжали настаивать на том, что никакой эпидемии нет - лишь несколько единичных случаев. В свою очередь китайская община считала, что может начаться дискриминация, поэтому начала бороться. В результате суд обязал отменить карантин 15 июня, встав на сторону Китайской бизнес-ассоциации, которая утверждала, что дело это вращается вокруг расы, а не науки. Суд также подчеркнул, что не было достаточных доказательств существования чумы, поскольку даже научный журнал "Pacific Medical Journal" отрицал существование эпидемии, утверждая, что тесты на чуму были ошибочными.
Ставки были высоки. Другие страны начали рассматривать вопрос о прекращении торговли с Калифорнией, а туризм снижался все более быстрыми темпами. Некоторые газеты продолжали настаивать на том, что новости о чуме являются частью чьего-то секретного плана, чтобы извлечь выгоду из экономического краха города.
Киньюн быстро стал главным козлом отпущения, несмотря на свою хорошую репутацию. Он изучал чуму с экспертами по этой болезни в Европе, поэтому, когда произошел первый случай заражения, ему было поручено защитить Калифорнию от потенциальной эпидемии. Когда он отказался брать взятку и фальсифицировать результаты, его безжалостно оклеветали в прессе как некомпетентного и коррумпированного врача и даже начали подозревать в намеренном запуске чумы в город.
Киньюн продолжал отчитываться перед главным хирургом о прогрессе эпидемии. В октябре он выявил еще три случая чумы.
“Все случаи закончились фатально. Инфекция начала распространятся на большую территорию”, писал он.
В январе губернат Гейдж публично раскритиковал "подельников чумы" и обвинил Киньюна в введении инъекций трупам, используя бациллы чумы. Он заявил, что такое преступление должно быть наказано пожизненным заключением. Позже Киньюн на некоторое время был арестован.
Другие штаты США начинают волноваться
Комиссия, назначенная в том месяце государственным секретарем для выяснения всей правды о чуме, разозлила Гейджа, который послал президенту Мак-Кинли разъяренную телеграмму, сказав, что эта комиссия является оскорблением штата Калифорния. Президент боялся игнорировать Гейджа, поэтому было решено, что результаты комиссии будут секретными. Взамен Гейдж согласился провести санитарные процедуры в районе, где началась чума.
Комиссия выявила шесть новых случаев заражения, но Вашингтон не позволил морской службе здравоохранения упоминать о чуме. Киньюн тем временем был внезапно перемещен в Детройт.
Губернатор Гейдж все еще не признавал существования чумы в своем штате, несмотря на новые случаи инфицирования, которые не были обнародованы.
Белый дом отказался оказывать давление на Калифорнию, но губернаторы других штатов знали о чуме и боялись последствий дальнейшего распространения эпидемии. В январе 1903 года более 20 делегаций штатов собрались в Вашингтоне, предупреждая, что Калифорнию поместят в карантин насильно, если ничего так и не будет сделано. Гейдж подвергся резкой критике, но он продолжал обвинять Киньюна и федеральное правительство в создании ложного кризиса.
В то время от Гейджа отвернулась даже его республиканская партия, в результате чего ему было запрещено баллотироваться на пост губернатора во второй раз. Новый губернатор Калифорнии - врач - предпринял гораздо более конкретные шаги, например, начал уничтожать популяции крыс в городе.
Последний случай чумы был зафиксирован в начале 1904 года. Всего было зарегистрировано 121 случай, из которых только два не привели к смерти.
Карьеру Киньюн так и не смог восстановить, но его вклад в науку не был забыт.
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