В четверг могут рассмотреть вопрос об организованных тренировках вне помещений

В ближайшие дни правительство примет решение о стратегии выхода из вызванного Covid-19 кризиса, и стратегия будет рассматриваться вместе с вопросом о разрешении организованных тренировок вне помещений.

В то же время Северс подчеркнул, что скептически относится к возможности проведения каких-либо спортивных мероприятий летом.

"Это не только вопрос дистанцирования, но и того, как люди на эти мероприятия будут добираться и покидать их", - сказал представитель министерства.

Он сообщил также, что на этой неделе Минобразования предложит всем спортивным федерациям подать информацию об убытках из-за Covid-19.

Как сообщалось, правительство в ближайшее время планирует принять решение об организованных спортивных тренировках по индивидуальным и командным видам спорта на открытом воздухе, но группами не более 13 человек.

В свою очередь профессиональные спортсмены на открытом воздухе смогут тренироваться всей командой, соблюдая дистанцию два метра.