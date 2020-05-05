В четверг могут рассмотреть вопрос об организованных тренировках вне помещений

В четверг, 7 мая, правительство может рассмотреть изменения в ограничениях, установленных на время чрезвычайного положения, разрешив организацию тренировок вне помещений, сообщил директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс.
В ближайшие дни правительство примет решение о стратегии выхода из вызванного Covid-19 кризиса, и стратегия будет рассматриваться вместе с вопросом о разрешении организованных тренировок вне помещений.
В то же время Северс подчеркнул, что скептически относится к возможности проведения каких-либо спортивных мероприятий летом.
"Это не только вопрос дистанцирования, но и того, как люди на эти мероприятия будут добираться и покидать их", - сказал представитель министерства.
Он сообщил также, что на этой неделе Минобразования предложит всем спортивным федерациям подать информацию об убытках из-за Covid-19.
Как сообщалось, правительство в ближайшее время планирует принять решение об организованных спортивных тренировках по индивидуальным и командным видам спорта на открытом воздухе, но группами не более 13 человек.
В свою очередь профессиональные спортсмены на открытом воздухе смогут тренироваться всей командой, соблюдая дистанцию два метра.
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