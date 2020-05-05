В понедельник в ДТП погибла велосипедистка

В понедельник в Видземе в ДТП погибла велосипедистка, сообщает агентство LETA.
В 14:22 в Лигатненской волости Лигатненского края на восьмом километре автодороги Аугшлигатне - Скривери произошло столкновение автомобиля Opel с велосипедисткой.
Согласно предварительной информации, велосипедистка, выезжая на главную дорогу, не убедилась в безопасности движения, в результате чего ее сбил Opel. В результате аварии женщина скончалась.
Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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