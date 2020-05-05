В понедельник в ДТП погибла велосипедистка

В 14:22 в Лигатненской волости Лигатненского края на восьмом километре автодороги Аугшлигатне - Скривери произошло столкновение автомобиля Opel с велосипедисткой.

Согласно предварительной информации, велосипедистка, выезжая на главную дорогу, не убедилась в безопасности движения, в результате чего ее сбил Opel. В результате аварии женщина скончалась.

Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.