Вт, 5.05.2020
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ФОТО ⟩ В Таллиннском зоопарке на свет появились пернатые малыши

С приходом весны в Таллиннском зоопарке начали рождаться детеныши животных и птиц. Среди последних родились бородатые орлы и журавли-красавки. Об этом сообщает Limon.Postimees.

В прошлый четверг в инкубаторе вылупился еще один бородатый птенец. Первый бородатый орел, вылупившийся в инкубаторе 13 марта этого года, уже хорошо подрос и проводит время в компании с другими пернатыми, чтобы не привязываться к людям. Он уже видел своих родителей. Когда погода прогреется, птенцы перейдут в вольер к взрослым птицам.

Вылупились этой весной и два птенца у журавля-красавки. Теперь родителям нужен глаз да глаз за озорниками.

Смотрите на пернатых малышей в галерее!

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