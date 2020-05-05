ФОТО ⟩ В Таллиннском зоопарке на свет появились пернатые малыши

В прошлый четверг в инкубаторе вылупился еще один бородатый птенец. Первый бородатый орел, вылупившийся в инкубаторе 13 марта этого года, уже хорошо подрос и проводит время в компании с другими пернатыми, чтобы не привязываться к людям. Он уже видел своих родителей. Когда погода прогреется, птенцы перейдут в вольер к взрослым птицам.