Вт, 5.05.2020
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Начато строительство ледового холла стадиона "Даугава", где должны пройти матчи ЧМ по хоккею

Начато строительство ледового холла стадиона "Даугава", сообщает агентство LETA.

После длившейся более полугода работы по разработке строительного проекта ледового холла стадиона "Даугава" наконец было получено положительное заключение строительных экспертов.

9 апреля 2020 года было получено разрешение Стройуправы города Риги, позволяющее начать строительство холла.

Сдать его в эксплуатацию нужно в марте 2021 года, чтобы в мае в нём могли пройти матчи чемпионата мира по хоккею среди мужчин.

Ледовый холл стадиона "Даугава" главным образом будет предусмотрен для обеспечения тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу, а также для культурных мероприятий.

До 2022 года территория стадиона будет полностью обновлена и переделана в квартал культуры и спорта в Гризинькалнсе.

На первом этапе прошла реконструкция центральной трибуны и были построены южная и северная трибуна, кроме того, была закончена реконструкция прилегающих к стадиону улиц Аугшиелас, Ата и Вагону.

Второй этап развития предусматривает строительство нового ледового холла, а на дальнейших этапах планируется построить легкоатлетический многофункциональный манеж, для которого уже разработан строительный проект в минимальном составе. 

Работы софинансируются из Европейского фонда регионального развития. Общие затраты на проект составят 67 млн евро, в том числе финансирование ЕС - 40 млн евро, финансирование из госбюджета - 5,5 млн евро, средства Рижской думы - 1,5 млн евро, частное финансирование - 1,725 млн евро.

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