Предприятия смогут откладывать выплаты основной суммы кредита на срок до полугода

Предприятия, у которых возникли кратковременные финансовые сложности в связи с пандемией Covid-19, смогут откладывать выплаты основной суммы кредита на срок до шести месяцев, сообщили агентству LETA в Ассоциации финансовой отрасли.
В ассоциации указали, что дополнительно к мораторию для частных лиц разработан и мораторий для предприятий, который предусматривает такую отсрочку. Мораторий относится к кредитным договорам с фиксированным графиком выплаты.
Мораторий согласовала Комиссия рынка финансов и капитала, его также рассмотрел Совет по конкуренции и одобрила Еврокомиссия.
Как пояснила председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре, этот мораторий является продолжением утвержденного на прошлой неделе моратория для частных лиц об отсрочке выплат основной суммы кредита.
В настоящее время банки приняли решение отложить выплаты основной суммы по кредитным договорам 2450 предприятий.
Информацию о своем присоединении к мораторию кредитные учреждения будут публиковать на своих сайтах.
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