Предприятия смогут откладывать выплаты основной суммы кредита на срок до полугода

В ассоциации указали, что дополнительно к мораторию для частных лиц разработан и мораторий для предприятий, который предусматривает такую отсрочку. Мораторий относится к кредитным договорам с фиксированным графиком выплаты.

Мораторий согласовала Комиссия рынка финансов и капитала, его также рассмотрел Совет по конкуренции и одобрила Еврокомиссия.

Как пояснила председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре, этот мораторий является продолжением утвержденного на прошлой неделе моратория для частных лиц об отсрочке выплат основной суммы кредита.

В настоящее время банки приняли решение отложить выплаты основной суммы по кредитным договорам 2450 предприятий.

Информацию о своем присоединении к мораторию кредитные учреждения будут публиковать на своих сайтах.