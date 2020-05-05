На линии Латвия - Швеция число пассажиров Tallink уменьшилось на 99,1%

Как сообщил концерн Tallink Grupp Таллиннской бирже, в апреле Tallink обслужил 32 181 пассажира, на 95,9% меньше, чем в апреле прошлого года.

На линии Эстония - Финляндия работа пассажирского судна Silja Europa приостановлена с 17 марта из-за ограничений на передвижение. Пассажирское судно Star было переведено на линию Палдиски - Засниц на период с 19 марта по 18 апреля.

Пассажирское судно Megastar продолжило работу на линии Таллинн - Хельсинки, с 19 марта оно перевозит преимущественно грузы. Статистика по линии Эстония - Финляндия содержит объем грузоперевозок на линиях Таллинн - Хельсинки и Палдиски - Засниц.

На линии Эстония - Швеция работа пассажирских судов Victoria I и Baltic Queen приостановлена с 15 марта.

На линии Финляндия - Швеция работа пассажирских судов Silja Symphony и Silja Serenade приостановлена с 19 марта. Пассажирские суда Baltic Princess и Galaxy продолжили работу по обычному графику, с 19 марта они перевозят преимущественно грузы.

На линии Латвия - Швеция работа пассажирских судов Romantika и Isabelle приостановлена с 16 марта. Пассажирское судно Romantika выполнило на линии Рига - Стокгольм один спецрейс для перевозки грузов и людей, которые хотели вернуться на работу в Швецию.

На линии Латвия - Швеция число пассажиров упало на 99,1% (до 609 человек), на линии Финляндия - Швеция - на 98,2% (до 4469 человек), на линии Эстония - Швеция - на 97% (до 2509 человек), на линии Эстония - Финляндия - на 93,7% (до 24 594 человек).

Количество перевезенных единиц грузов уменьшилось на 14,3% - до 27 743 единиц.

На линии Латвия - Швеция этот показатель упал на 94,4% (до 73 единиц), на линии Эстония - Швеция - на 28,6% (до 2655 единиц), на линии Финляндия - Швеция - на 16,7% (до 5622 единиц), на линии Эстония - Финляндия - на 5,9% (до 19 393 единиц).

Количество перевезенных автомобилей пассажиров упало на 95,7% - до 3615 автомобилей. В том числе этот показатель снизился на линии Финляндия - Швеция на 96,9% (до 311 автомобилей), на линии Латвия - Швеция - на 96,6% (до 173 автомобилей), на линии Эстония - Финляндия - на 95,1% (до 3131 автомобиля). На линии Эстония - Швеция Tallink не перевезла в апреле ни одного легкового автомобиля.