Видео: Филипп Киркоров со всей семьей сдал анализ на Covid-19

Король российской эстрады Филипп Киркоров показал, как вместе с детьми сдал анализ на коронавирус. Тесты были взяты также у отца артиста и домработницы Людмилы (Люси).
Певец разместил подробное видео на своей Instagram-странице. На нем медицинский работник в спецодежде проводит тестирование у знаменитости и его близких.
Результаты анализов будут известны лишь на следующий день.
Напомним, что накануне Филипп Киркоров отметил свой день рождения.
В режиме самоизоляции он провел празднование в кругу семьи. Особняк артиста был украшен воздушными шариками, певец открыл французское шампанское Drappier (около 400 евро за 3 литра), а среди "секретных гостей" праздника были замечены Андрей Малахов и Ани Лорак.
Сын Мартин и дочь Алла-Виктория приготовили для папы торт и стихи.
В качестве сюрприза Киркорову преподнесли также роскошный праздничный торт, который состоял из пяти самостоятельных элементов в виде упаковок от люксовых вещей брендов Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и Philipp Plein.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!