Видео: Филипп Киркоров со всей семьей сдал анализ на Covid-19

Певец разместил подробное видео на своей Instagram-странице. На нем медицинский работник в спецодежде проводит тестирование у знаменитости и его близких.

Результаты анализов будут известны лишь на следующий день.

Напомним, что накануне Филипп Киркоров отметил свой день рождения.

В режиме самоизоляции он провел празднование в кругу семьи. Особняк артиста был украшен воздушными шариками, певец открыл французское шампанское Drappier (около 400 евро за 3 литра), а среди "секретных гостей" праздника были замечены Андрей Малахов и Ани Лорак.

Сын Мартин и дочь Алла-Виктория приготовили для папы торт и стихи.

В качестве сюрприза Киркорову преподнесли также роскошный праздничный торт, который состоял из пяти самостоятельных элементов в виде упаковок от люксовых вещей брендов Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и Philipp Plein.