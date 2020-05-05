Covid-19: в России при загадочных обстоятельствах из окон выпали уже три врача

2 мая из окна больницы в Воронежской области выпал врач Александр Шулепов, который ранее жаловался, что в больнице в городе Новая Усмань врачей принуждают работать даже в случае, если у них самих тест на коронавирус оказался положительным.

Позднее он свое сообщение отозвал, отметив, что высказался в состоянии повышенной эмоциональности.

Шулепов - уже третий врач в России, который за последнюю неделю при загадочных обстоятельствах выпал из окна.

1 мая в Красноярске умерла врач Елена Непомнящая, которая неделю назад выпала из окна пятого этажа больницы для ветеранов войны в Красноярске.

Как сообщали российские СМИ, женщина выпала из окна своего кабинета после того, как приняла участие в видеоконференции с региональными чиновниками в связи с предложением переделать одно из зданий больницы для ветеранов в центр лечения больных Covid-19.

Непомнящая эту идею не поддержала.

В свою очередь, 24 апреля из окна больницы в Москве выпала Наталья Лебедева, которая работала врачом в подмосковном Звездном городке.

Врач лечилась в московской больнице от Covid-19. Представители медучреждения назвали ее смерть несчастным случаем. В свою очередь коллеги врача допустили, что она могла покончить с собой.

До сих пор в России новым коронавирусом заразились 155 370 человек, 1451 из которых умерли.