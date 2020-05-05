Covid-19: Эстония утвердила план серьезных послаблений

"Основываясь на анализе ситуации, предоставленном ученым советом, мы решили продолжить ослабление антивирусных ограничений", - сообщило правительство страны.

Если распространение инфекции не усилится, то, соблюдая особые условия, оно может:

C 5 мая

расширить возможности тренировок профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе для кандидатов в сборную Эстонии и на участие в чемпионатах;

продолжить обучение вождению и соответствующие экзамены.

C 10 мая

проводить богослужения и религиозные ритуалы.

C 11 мая

открыть находящиеся в торговых центрах магазины, центры обслуживания и рестораны (исключая развлекательные центры, такие как игровые комнаты, кинотеатры, боулинг и т. д.);

открыть музеи и выставочные залы.

C 15 мая

восстановить контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации и школах по интересам;

открыть молодежные центры.

С 18 мая

проводить открытые собрания.

Ослаблениям сопутствуют особые условия - правила, предотвращающие распространение коронавируса. В их число входят правило 2+2, правила гигиены (например, дезинфекция рук и прикрывание лица) и правила поведения (например, при заболевании оставаться дома и соблюдать ограничения количества участников).