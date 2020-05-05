Covid-19: Эстония утвердила план серьезных послаблений

Правительство Эстонии начало снимать ограничения. Одним из них станет открытие церквей для прихожан и разрешение проводить общественные собрания, пишет Rus.Postimees.
"Основываясь на анализе ситуации, предоставленном ученым советом, мы решили продолжить ослабление антивирусных ограничений", - сообщило правительство страны.
Если распространение инфекции не усилится, то, соблюдая особые условия, оно может:
C 5 мая
- расширить возможности тренировок профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе для кандидатов в сборную Эстонии и на участие в чемпионатах;
- продолжить обучение вождению и соответствующие экзамены.
C 10 мая
- проводить богослужения и религиозные ритуалы.
C 11 мая
- открыть находящиеся в торговых центрах магазины, центры обслуживания и рестораны (исключая развлекательные центры, такие как игровые комнаты, кинотеатры, боулинг и т. д.);
- открыть музеи и выставочные залы.
C 15 мая
- восстановить контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации и школах по интересам;
- открыть молодежные центры.
С 18 мая
- проводить открытые собрания.
Ослаблениям сопутствуют особые условия - правила, предотвращающие распространение коронавируса. В их число входят правило 2+2, правила гигиены (например, дезинфекция рук и прикрывание лица) и правила поведения (например, при заболевании оставаться дома и соблюдать ограничения количества участников).
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