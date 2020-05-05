Вт, 5.05.2020
Для меня это стало передышкой от непрерывных международных путешествий, речей, выступлений, переговоров, заседаний и так далее. Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент Латвии

Covid-19: Эстония утвердила план серьезных послаблений

Эстонские медики

ФОТО: EPA/Scanpix

Правительство Эстонии начало снимать ограничения. Одним из них станет открытие церквей для прихожан и разрешение проводить общественные собрания, пишет Rus.Postimees.

"Основываясь на анализе ситуации, предоставленном ученым советом, мы решили продолжить ослабление антивирусных ограничений", - сообщило правительство страны. 

Если распространение инфекции не усилится, то, соблюдая особые условия, оно может:

C 5 мая

  • расширить возможности тренировок профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе для кандидатов в сборную Эстонии и на участие в чемпионатах;
  • продолжить обучение вождению и соответствующие экзамены.

C 10 мая

  •  проводить богослужения и религиозные ритуалы.

C 11 мая

  • открыть находящиеся в торговых центрах магазины, центры обслуживания и рестораны (исключая развлекательные центры, такие как игровые комнаты, кинотеатры, боулинг и т. д.);
  • открыть музеи и выставочные залы.

C 15 мая

  • восстановить контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации и школах по интересам;
  • открыть молодежные центры.

С 18 мая

  • проводить открытые собрания.

Ослаблениям сопутствуют особые условия - правила, предотвращающие распространение коронавируса. В их число входят правило 2+2, правила гигиены (например, дезинфекция рук и прикрывание лица) и правила поведения (например, при заболевании оставаться дома и соблюдать ограничения количества участников).

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