Бытовой конфликт закончился колотой раной: мужчина задержан за попытку убийства

В Мадоне за попытку убийства женщины арестован 57-летний мужчина, сообщила представитель Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане.
Она рассказала, что в субботу, 2 мая, полицейские получили от Службы неотложной медицинской помощи информацию о том, что в квартире в Мадоне обнаружена женщина с колотой раной на шее.
Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что между пострадавшей и ее знакомым возник конфликт бытового характера, в результате чего мужчина нанес женщине тяжелые телесные повреждения. У женщины - колотая рана на шее, ее доставили в медицинское учреждение.
По словам Васкане, Госполиция начала уголовный процесс по подозрению в убийстве. По подозрению в совершении уголовного преступления задержан мужчина 1963 года рождения.
К нему применена мера пресечения в виде ареста. Продолжается досудебное расследование.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!