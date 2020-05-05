Бытовой конфликт закончился колотой раной: мужчина задержан за попытку убийства

Она рассказала, что в субботу, 2 мая, полицейские получили от Службы неотложной медицинской помощи информацию о том, что в квартире в Мадоне обнаружена женщина с колотой раной на шее.

Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что между пострадавшей и ее знакомым возник конфликт бытового характера, в результате чего мужчина нанес женщине тяжелые телесные повреждения. У женщины - колотая рана на шее, ее доставили в медицинское учреждение.

По словам Васкане, Госполиция начала уголовный процесс по подозрению в убийстве. По подозрению в совершении уголовного преступления задержан мужчина 1963 года рождения.

К нему применена мера пресечения в виде ареста. Продолжается досудебное расследование.