Обучение на латышском языке во всех детских садах: комиссия Сейма поддержала поправки к закону

Эти поправки планируются к Закону о всеобщем образовании.

Поправки, поддержанные в Комиссии, предусматривают, что обязанностью самоуправления с 1 сентября 2021 года станет обеспечить возможность во всех находящихся в подчинении дошкольных учебных учреждениях осваивать дошкольную образовательную программу на государственном языке.

Образовательные учреждения должны предоставить поддержку тем обучаемым, для кого латышский язык не является родным языком, предусматривают поправки.

Также изменения предусматривают, что с 1 сентября 2021 года необходимо проводить оценку специальных потребностей каждого ребенка, который начинает обучение по дошкольной образовательной программе.

Принимая во внимание актуальный вопрос об очередях в детские сады, в законе предусмотрена норма о регистре для ведения учета обучаемых - в нем была бы информация о детях в возрасте от полутора лет до начала основного образования.

Этот регистр, в котором родители смогут электронно записать своего ребенка для прохождения дошкольной программы, будет содержать Министерство охраны среды и регионального развития.