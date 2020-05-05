Депутат: Tava klase только на латышском языке - "недопустимо высокомерная" политика

По его мнению, в процессе удаленной учебы у русскоязычных детей резко уменьшилась мотивация, упала репутация образования, что еще больше настраивает родителей против государственной политики в области образования нацменьшинств.

Пименов отмечает, что на учебном канале Tava klase, созданном за государственные деньги, удаленные уроки проходят только на латышском языке, несмотря на то, что ранее министр образования и науки Илга Шуплинска заявляла, что у детей будет возможность учиться и на языках меньшинств.

Пименов назвал такую политику "недопустимо высокомерной".

ЛАШОР требует пересмотреть политику образования нацменьшинств в удаленном учебном процессе и обеспечить возможность обучения на русском языке.