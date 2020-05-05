Правительство о том, чего ждать в Латвии после 12 мая

Премьер-министр Кришьянис Кариньш: Главное - постепенность

Премьер напомнил, что до 12 мая в силе все ограничения, принятые ранее. В этот четверг, 7 мая, Кабинет министров будет решать о жизни после 12 мая.

"В этот четверг правительство рассмотрит вопрос о сроке режима чрезвычайной ситуации - продлевать, не продлевать, на какой срок, что будет с ограничениями на собрания. Но самое главное - как нам научиться в долгосрочной перспективе уживаться с Covid-19, что необходимо поменять в общем поведении, чтобы можно было возобновить экономику и позволить людям работать, в то же время обезопасив от заболевания.

Мы будем искать правильный баланс, как постепенно выходить из чрезвычайной ситуации, зная, что в мире вирус не побежден", - заявил он.

По его словам, распространение заболевания Covid-19 в Латвии контролируется, но в других регионах мира эпидемия по-прежнему бушует, и лекарства против вируса не найдены.

На просьбу конкретизировать свою позицию в вопросе о продлении режима чрезвычайной ситуации Кариньш ответил, что этот вопрос связан с другими, например, о государственной поддержке пострадавшим от кризиса.

"Юристы в правительстве обсуждают, как правильнее - идти быстрее к отмене чрезвычайного режима или продолжать его в целом, - сказал премьер. - Важно то, что делают соседи [стран Балтии].

Мы можем открыть авиасообщение, но, если самолету будет некуда сесть... Будем работать с соседями, чтобы прийти к общему видению".

Кариньш сообщил, что в среду, 6 мая, планируются переговоры с премьерами стран Балтии об открытии стран Балтии для передвижения людей, но с сохранением известных ограничений, которые должны быть аналогичными во всех трех странах.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле: Некоторые ограничения останутся в любом случае

Илзе Винькеле отметила, что на прошедших длинных выходных наблюдались положительные тенденции в статистике распространения Covid-19.

Например, тот факт, что за последние сутки не было выявлено ни одного нового случая Covid-19. Так же важно и то, что три дня подряд в больницу не поступал ни одни новый заболевший Covid-19.

Министр добавила, что кривая заболеваемости уменьшается постепенно, что, по ее мнению, может свидетельствовать о том, что латвийское общество не соблюдает ограничения в полном объеме.

По словам Винькеле, Латвия смотрит на опыт других стран, особенно выделив Финляндию, подход который кажется "самым симпатичным". В Латвии, схоже как в Финляндии, о смягчении ограничений будут думать в контексте того, как это отобразить визуально.

Министр подчеркнула, что некоторые ограничения сохранятся вне зависимости от обстоятельств, например, регулярная дезинфекция рук и соблюдение дистанции, в том числе в магазинах и на мероприятиях.

По мнению Винькеле, в четверг будет "заседание ответственных и взвешенных решений".