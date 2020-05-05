"Надо бояться не мертвых, а живых": как в России хоронят во время пандемии

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В России за сутки зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В условиях пандемии в России ужесточаются требования к захоронению умерших.

Лукашенко решил позвать на минский парад 9 мая лидеров стран бывшего СССР.

Как в России хоронят умерших во время эпидемии коронавируса

"Когда начался вонючий коронавирус, у нас в компании больше половины сотрудников самосократились, – говорит Илья Болтунов, генеральный директор компании ритуальных услуг "Журавли", которая работает и в Москве, и в регионах. –

Просто уволились. С пониманием того, с чем придется работать. Просто банально испугались".

В Москве, по словам Болтунова, сотрудники ритуальных служб и местные морги должны соблюдать предписания Роспотребнадзора: закрытые гробы, транспортировка тел в специальных мешках – в таких хоронили умерших, например, от холеры или Эболы. Поэтому в столице работники Болтунова тел умерших даже не видят.

Но уже в городах Подмосковья, ситуация может кардинально отличаться.

"Где-то совсем критично, – жалуется Илья Болтунов. – Потому что просто отдают тело и все, забирайте. А как с ним работать? На самом деле творится хаос".

В начале апреля в Санкт-Петербурге вышло предписание от главного санитарного врача – умерших от Covid-19 хоронить только в цинковых гробах. Единственная альтернатива – кремация. Сейчас врачи объясняют, что эта мера, мягко говоря, избыточна.

"Если и существует вероятность заражения от трупа, то только в течение ближайшего времени, часа-двух после смерти,

– объясняет доктор медицинских наук, профессор ВШЭ Василий Власов. – В ситуации, когда речь идет о прощании с умершим, что бывает обычно даже не на следующий день, в этом случае вероятности заражения, судя по всему, нет".

Врачи советуют опасаться не мертвых, а живых.

На похороны обычно собираются проститься с умершим все близкие и знакомые. Роспотребнадзор приходить на похороны не запрещает, но и не рекомендует.

Альтернатива в период пандемии – похороны онлайн. Сейчас эту услугу постепенно начинают предлагать в России.

"Любая сфера услуг, продажа товаров трансформируется, она вынуждена подстраиваться под меняющийся рынок, – говорит директор по развитию московского агрегатора ритуальных услуг "Честный агент" Павел Сосновый. – Единственная точка контакта, которую никак нельзя избежать, поскольку есть определенные законы, которые не меняются так быстро, это передача документов".

Виртуальное прощание выглядит так: в зале крематория устанавливают камеры, чтобы родственники могли присутствовать на церемонии дистанционно.

Закрытая видеотрансляция ведется на сайте ритуального агентства. Для тех, кто все-таки присутствует в зале, прочерчены полоски – чтобы было удобнее соблюдать дистанцию.

Опыт Москвы начинают перенимать и в регионах. В Башкирии похороны сейчас тоже проводят в прямом эфире.

"Самый популярный [вид связи сейчас] – WhatsApp, он есть практически у всех – рассказывает руководитель агентства "УфаРитуал" Галина Рублева. – Создается группа из тех, кто не смог поехать, и транслируется уже как скажет клиент".

Эту услугу агентство Рублевой намерено предоставлять и после карантина.

Видео: ГЛАВНОЕ | 05.05.20

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