Фото ⟩ Около 100 человек проводили легендарного копьеметателя Лусиса в последний путь

По сообщениям LETA, к зданию Рижского крематория пришли около 100 человек - близкие спортсмена, должностные лица из мира спорта, журналисты и другие посетители, пожелавшие проситься с бывшим спортсменом.

Галерея: Яниса Лусиса провожают в последний путь

Напомним, легендарный копьеметатель 20-го века, олимпийский чемпион Янис Лусис ушёл из жизни в возрасте 80 лет после тяжёлой болезни.

В последнее время Лусис, который является золотым призёром Олимпийских игр 1968 года в метании копья, боролся с болезнью, а ранее был объявлен сбор пожертвований на его лечение.

Янис Лусис участвовал в четырех Олимпиадах и завоевал три олимпийские медали - золотую, серебряную и бронзовую. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, 12-кратным чемпионом СССР, десятикратным чемпионом Латвии и двукратным рекордсменом мира в метании копья.