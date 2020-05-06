Строительство Большой эстрады в Межапарке Рига закончит в долг

Соответствующее решение Кабинет министров принял 5 мая. Решение правительства позволит Рижскому самоуправлению завершить реконструкцию эстрады, чтобы летом 2021 года на ней можно было провести XII Праздник песни и танца школьной молодежи, а в 2023 году - XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца, сообщили RUS.TVNET в Рижской думе.

"Мы живем в особое время – столь концентрированный, жанрово разнообразный и пространственно своеобразный вклад как в начале XXI века и в контексте столетия латвийская культурная инфраструктура до сих пор не переживала – региональные концертные залы в Лиепае, Резекне, Цесисе и Вентспилсе уже стали событием международного масштаба. Для латвийской хоровой традиции, включенной в регистр всемирного наследия ЮНЕСКО, будет создано соответствующее пространственное обрамление", - сказал министр культуры Наурис Пунтулис.

Как сообщалось, из-за распространения Covid-19 проведение XII Праздника песни и танца школьной молодежи перенесено на 2021 год. Соответственно, второй этап работ части B на Большой эстраде в Межапарке в полном объеме должен быть завершен до конца 2022 года.

Рижское самоуправление проинформировало Министерство культуры и Латвийский национальный культурный центр, что для завершения реконструкции Большой эстрады в Межапарке необходим заем в размере до 23 млн евро (включая авторский и строительный надзор, в том числе НДС): в 2020 году – 8 млн евро, в 2021 году – 14 млн евро, в 2022 году – 1 млн евро (чтобы оплатить работы, проведенные в конце 2021 года).

Департамент собственности Рижской думы разработал график выполнения работ второго этапа второй очереди, предусмотрев необходимые технологические перерывы, чтобы обеспечить своевременное проведение XII Праздника песни и танца школьной молодежи в 2021 году, а также реализацию строительного проекта в полном объеме до конца 2021 года.

Согласно графику строительных работ в апреле и мае этого года обновят документацию строительного проекта и подготовят техническую спецификацию. Закупка строительных работ пройдет в мае, июне и июле.

В июле и августе планируется завершить заключение договоров на строительные работы, авторский надзор и строительный надзор и получить разрешения на строительство. В свою очередь строительные работы планируется начать в августе этого года и продолжить в сентябре, чтобы после паузы возобновить их в декабре и продолжать до мая 2021 года.

В свою очередь в июне и июле 2021 года будет технологический перерыв, чтобы провести XII Праздник песни и танца школьной молодежи.

Планируется, что в этот период будет завершена мембрана купола эстрады, фасад здания эстрады, технический подземный этаж, подвальный этаж, первый и второй этажи с инженерными сетями и оборудованием и внутренней отделкой помещений, а также третий и четвертый этажи с инженерными сетями и оборудованием, и возведено строение в хозяйственном дворе.

Строительные работы возобновятся в августе и будут завершены в декабре. В этот период проведут инженерные сети в хозяйственном дворе, установят оборудование и сделают внутреннюю отделку помещений, продолжая работы на третьем и четвертом этажах, в том числе отделочные. Также проведут работы в Музее Праздника песни, реконструкцию павильона и благоустроят территорию.

Наконец, в январе 2022 года объект планируется сдать в эксплуатацию.

Как сообщалось, исходя из доступного финансирования и выполнения строительных требования в объеме, позволяющем частичную эксплуатацию здания эстрады, разработанный строительный проект реконструкции Большой эстрады в Межапарке для части В был разделен на два этапа. Первый этап должен был обеспечить проведение в 2020 году XII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи. Второй этап предполагал полную реализацию проекта до 2023 года, чтобы своевременно подготовиться к XXVII Вселатвийскому празднику песни и XVII Празднику танца. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в стране, время проведения праздника было перенесено на год, также были изменены и сроки проведения строительных работ.

Реконструкция Большой эстрады Межапарка началась 11 марта 2016 года, когда Рижская дума и Латвийский национальный культурный центр Министерства культуры подписали договор с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса о разработке строительного проекта.