Ср, 6.05.2020
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Популярная марка пива внедряет в Латвии новое решение для упаковки - клеевые точки

ФОТО: фото для прессы

Carlsberg Group начинает предлагать на латвийском рынке мультипак Snap Pack. Устойчивое решение упаковки предусматривает скрепление мультипаки посредством специально разработанных клеевых точек, заменяя привычную пластмассовую упаковку.

Приблизительно 40% отрицательного воздействия на окружающую среду возникает от одной лишь упаковки. Благодаря инновации Snap Pack, отходы пластика в мире уменьшатся более чем на 1200 тонн в год, данный объем соответствует 60 миллионам пластиковых пакетов, сообщили RUS.TVNET в компании Aldaris. 

"В наше время предприятиям стоит уделять внимание не только самому продукту, но и тому, как продукт влияет на природу – с самого начала производственного процесса и до момента использования продукта: а что остается потом?", - говорит руководитель маркетингового отдела Aldaris Инга Берковича.

Snap Pack сокращает потребление пластмассы на производство мультипаков на 50-76%.

Snap Pack появился в результате трехлетнего исследовательского проекта. Инновационное решение обеспечивает, что банки крепко держаться и не отделяются друг от друга во время перемещения, например, пока товар несут из магазина, и в то же время при необходимости их легко отделить друг от друга.

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