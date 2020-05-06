Популярная марка пива внедряет в Латвии новое решение для упаковки - клеевые точки

Приблизительно 40% отрицательного воздействия на окружающую среду возникает от одной лишь упаковки. Благодаря инновации Snap Pack, отходы пластика в мире уменьшатся более чем на 1200 тонн в год, данный объем соответствует 60 миллионам пластиковых пакетов, сообщили RUS.TVNET в компании Aldaris.

"В наше время предприятиям стоит уделять внимание не только самому продукту, но и тому, как продукт влияет на природу – с самого начала производственного процесса и до момента использования продукта: а что остается потом?", - говорит руководитель маркетингового отдела Aldaris Инга Берковича.

Snap Pack сокращает потребление пластмассы на производство мультипаков на 50-76%.

Snap Pack появился в результате трехлетнего исследовательского проекта. Инновационное решение обеспечивает, что банки крепко держаться и не отделяются друг от друга во время перемещения, например, пока товар несут из магазина, и в то же время при необходимости их легко отделить друг от друга.