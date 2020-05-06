Видео ⟩ Ученые выяснили, как пьют коалы. Эксперты не могли сделать этого 13 лет

Биологи из Школы наук о жизни и окружающей среде при Сиднейском университете в Австралии на протяжение 13 лет пытались выяснить, как коалы пьют воду. Предполагалось, что этим животным в принципе не нужно много воды, пишет Esquire со ссылкой на Independent.

Почему эксперты решили, что коалы получают жидкость из листьев эвкалипта? Потому что ранее этих животных никогда не замечали у каких-либо водоёмов. Максимум, что увидели исследователи,— то, как коалы пьют на специальных водных станциях, сделанных людьми, или из бутылок волонтеров. Однако это не в счёт по ясным причинам.

Видео: Коала пьёт воду

Однако в мае 2020 года получилось заснять на видео, где коала облизывает ствол дерева во время ливня. Кадры были сделаны в городе Ливерпуль штата Новый Южный Уэльс.

"Долгое время мы думали, что коалам вообще не нужно много пить, — рассказала ученая. — Мы считали, что они потребляют большую часть воды, необходимой им для выживания, из листьев эвкалипта, которыми питаются. Но теперь мы увидели, что они облизывают стволы деревьев, с которых стекает вода. Это существенно меняет наше представление о том, как коалы добывают воду в дикой природе. Это очень интересно", — приводит слова биолога Валентина Мелла Esquire.

Исследователь выразил надежду, что новое открытие поможет сохранить деревья эвкалипта от вырубки, поскольку они жизненно важны для коал, которые после лесных пожаров, продолжающихся в Австралии с начала года, оказались под угрозой вымирания.