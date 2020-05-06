видео ⟩ В ОАЭ загорелся жилой небоскреб

Как передает РИА "Новости", спустя пару часов пожарные взяли ситуацию под контроль.

"Им удалось предотвратить перемещение огня на соседние здания, все жильцы были спасены, семь человек легко пострадали от угарного газа", — отмечается в сообщении правительства эмирата Шарджи.

Для локализации пожара спасатели использовали дроны, чтобы понять, находятся ли люди внутри квартир на верхних этажах.

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