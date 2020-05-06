Ассоциация: туризм дешевле не станет

Примерно треть латвийцев намерены в этом году отправиться в зарубежную турпоездку, сообщает программа телеканала TV3 900 sekundes со ссылкой на проведенный опрос. Однако, организаторы туров на будущее смотрят скепчтично.
Глава Латвийской ассоциации туроператоров и турагентов Инга Кавача прогнозирует, что в этом году туризм начнет восстанавливаться с местных поездок по Латвии, после - по странам Балтии.
"Когда Европа откроет границы, тогда сможем поехать куда-то дальше", - сказала она, отметив, что несмотря на падение цен на топливо, путешествия дешевле не станут. Кроме того, они могут стать вообще дороже - например, из-за всех мер предосторожности, которые возможно, будут введены с целью ограничить распространение коронавируса.
Видео: сюжет TV3 о перспективах туризма
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