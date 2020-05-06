Ассоциация: туризм дешевле не станет

Глава Латвийской ассоциации туроператоров и турагентов Инга Кавача прогнозирует, что в этом году туризм начнет восстанавливаться с местных поездок по Латвии, после - по странам Балтии.

"Когда Европа откроет границы, тогда сможем поехать куда-то дальше", - сказала она, отметив, что несмотря на падение цен на топливо, путешествия дешевле не станут. Кроме того, они могут стать вообще дороже - например, из-за всех мер предосторожности, которые возможно, будут введены с целью ограничить распространение коронавируса.

Видео: сюжет TV3 о перспективах туризма