Сразу три бывших игрока "Динамо" нашли новую работу в КХЛ

В этом сезоне 23-летний Протапович провёл за "Динамо" 32 игры, забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач.

Протапович заключил двустороннее соглашение с командой "Автомобилист" сроком на один год.

Большую часть своей карьеры Протапович провёл в российских клубах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Ранее Протапович представлял и казанский "Ак Барс", но ему не удалось задержаться в КХЛ.

Контракт на год с "Автомобилистом" также заключил 33-летний канадский защитник Чарльз Геноуэй. Хоккеист выступал за "Динамо" в сезоне-2014/2015. Рижский клуб стал первым европейским в карьере Геноуэя.

В составе рижского "Динамо" Геноуэй отыграл 59 матчей, забросил 9 шайб и сделал 14 результативных передач.

В минувшем сезоне Геноуэй представлял клуб КХЛ из Нижнего Новгорода "Торпедо", за который провёл 62 матча, заработав 31 очко (6 + 25).

Сменил клуб и российский нападающий Кирилл Слепец, который подписал контракт с ярославским "Локомотивом". "Динамо", в свою очередь, получило спортивные права на фоварда Брока Троттера.

21-летний Слепец начал минувший сезон в воронежском "Буране" из ВХЛ, а в ноябре перешёл в "Динамо", за которое провёл 33 матча, забросил 4 шайбы и сделал 3 результативные передачи.

⚡В результате обмена с рижским «Динамо» в Ярославль вернулся нападающий Кирилл Слепец. Клуб из столицы Латвии получил спортивные права на Брока Троттера. pic.twitter.com/ivxefqGHM3 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 5, 2020