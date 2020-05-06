Ср, 6.05.2020
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Сразу три бывших игрока "Динамо" нашли новую работу в КХЛ

Александр Протапович

ФОТО: "Dinamo Rīga"

Бывшие игроки рижского "Динамо" Александр Протапович и Чарльз Геноуэй заключили договор с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист".

В этом сезоне 23-летний Протапович провёл за "Динамо" 32 игры, забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач.

Протапович заключил двустороннее соглашение с командой "Автомобилист" сроком на один год.

Большую часть своей карьеры Протапович провёл в российских клубах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Ранее Протапович представлял и казанский "Ак Барс", но ему не удалось задержаться в КХЛ.

Контракт на год с "Автомобилистом" также заключил 33-летний канадский защитник Чарльз Геноуэй. Хоккеист выступал за "Динамо" в сезоне-2014/2015. Рижский клуб стал первым европейским в карьере Геноуэя.

В составе рижского "Динамо" Геноуэй отыграл 59 матчей, забросил 9 шайб и сделал 14 результативных передач.

В минувшем сезоне Геноуэй представлял клуб КХЛ из Нижнего Новгорода "Торпедо", за который провёл 62 матча, заработав 31 очко (6 + 25).

Сменил клуб и российский нападающий Кирилл Слепец, который подписал контракт с ярославским "Локомотивом". "Динамо", в свою очередь, получило спортивные права на фоварда Брока Троттера.

21-летний Слепец начал минувший сезон в воронежском "Буране" из ВХЛ, а в ноябре перешёл в "Динамо", за которое провёл 33 матча, забросил 4 шайбы и сделал 3 результативные передачи.

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