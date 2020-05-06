Ср, 6.05.2020
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На поддержку крупных предприятий-производителей выделят 100 млн евро

Производство. Иллюстрация

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В целях уменьшения кризиса, вызванного пандемией Covid-19, на поддержку крупных производящих предприятий будет доступно до 100 млн евро. Об этом говорится в проекте правил, рассмотренном в среду рабочей группой для поддержки бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Планируется создать альтернативный фонд вложений, которым будет управлять Финансовое учреждение развития Altum, сообщает LETA. 

Целью этого фонда будет поддержка крупных жизнеспособных предприятий с эффективным управлением, но испытывающих временные сложности из-за пандемии, и тех крупных предприятий, которые готовы преобразовать свою модель бизнеса из-за влияния Covid-19.

Публичное финансирование в фонде составит 50 млн евро, и планируется, что оставшиеся 50 млн составит частное финансирование, в том числе из пенсионных фондов.

Средства фонда будут вкладываться в капитал предприятий и в корпоративные облигации. Максимальный размер инвестиций в одно предприятие составит 10 млн евро.

Создание такого фонда должна согласовать Еврокомиссия.

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