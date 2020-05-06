На поддержку крупных предприятий-производителей выделят 100 млн евро

В целях уменьшения кризиса, вызванного пандемией Covid-19, на поддержку крупных производящих предприятий будет доступно до 100 млн евро. Об этом говорится в проекте правил, рассмотренном в среду рабочей группой для поддержки бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса.