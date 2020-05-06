Ср, 6.05.2020
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фото ⟩ На крыше театра Дайлес появилась пасека. Будут собирать мёд

Пасека на крыше театра Dailes

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В Риге на крыше театра Дайлес установили три пчелиных улья. Нет, не для красоты - для мёда. 

Пасечник Угис Дравниекс отмечает, что в последнее время пчеловодство стало весьма популярно в больших городах, где, в отличие от деревенской местности, никто не использует пестициды для полива растений. А это значит, что производимый мёд - хорошего качества. 

Планируется, что каждый улей за этот сезон принесёт по 60 килограммов меда.  

"Окрестности театра и вся Рига могут похвастаться обилием цветущих клумб и деревьв, в том числе лип. У пчёл будет чем заняться", - говорит представитель театра Марко Расс. 

Директор театра Дайлес рассказал, что после реновации крыши ульев станет больше. 

Галерея: Пасека на крыше театра Дайлес

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