Видео ⟩ Сурово: в Эстонии полицейские стали свидетелями необычной драки

"Хотя каждый вызов отличается от других, некоторые сразу становятся экстра. Однажды поздно вечером наш патруль заметил драку на улице. Благодаря вмешательству никто не пострадал, обе стороны успокоились и решили помириться. Посчитали, что они все еще могут быть друзьями", - говорится в комментарии к видео.