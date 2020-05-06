Ср, 6.05.2020
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Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Александра Трусова

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, это связано с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания. Также отмечается, что фигуристка не чувствовала должной поддержки от тренера во время режима самоизоляции. Тутберидзе уже пару месяцев находится в США с дочерью, которая тоже занимается фигурным катанием.

"Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два", - заявил Плющенко в комментарии для Sport24.

Ещё одной из причин называется то, что любимицей хореографа группы Даниила Глейхенгауза стала другая россиянка Анна Щербакова.

Трусова - двукратная чемпионка мира среди юниоров. На чемпионате Европы 2020 года фигуристка заняла третье место, уступив другим фигуристкам группы Тутберидзе - Алёне Косторной (золото) и Анне Щербаковой (серебро).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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