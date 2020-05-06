Ср, 6.05.2020
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Все новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: TATYANA ZENKOVICH / EPA

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано четыре новых случая Covid-19. Все заболевшие проживают в Риге. В общей сложности в столице 502 пациента с Covid-19, сообщает LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

По числу заболевших на 100 тысяч жителей лидирует Стопиньский край - 119,9 случая, на втором месте Бабитский край. Столица занимает девятое место с 74,9 случая на 100 тысяч жителей. 

Число краев c Covid-19 не изменилось - заболевание обнаружено в 69 краях.  

ФОТО: скриншот

В минувшие сутки в Латвии проведено 2477 анализов, положительными оказались 4. Таким образом, всего в Латвии Covid-19 обнаружен у 900 человек. В минувшие сутки госпитализирован один пациент. Всего в больнице находятся 30 человек, состояние 27 - средней тяжести, троих - тяжелое. Выписаны 102 человека, выздоровели - 464. Скончались 17 человек. 

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