Все новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге

По числу заболевших на 100 тысяч жителей лидирует Стопиньский край - 119,9 случая, на втором месте Бабитский край. Столица занимает девятое место с 74,9 случая на 100 тысяч жителей.

Число краев c Covid-19 не изменилось - заболевание обнаружено в 69 краях.

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В минувшие сутки в Латвии проведено 2477 анализов, положительными оказались 4. Таким образом, всего в Латвии Covid-19 обнаружен у 900 человек. В минувшие сутки госпитализирован один пациент. Всего в больнице находятся 30 человек, состояние 27 - средней тяжести, троих - тяжелое. Выписаны 102 человека, выздоровели - 464. Скончались 17 человек.