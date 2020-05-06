Председателем Конституционного суда переизбрали Инету Зиемеле

В среду на заседании Конституционного суда (КС) на должность его председателя переизбрана Инета Зиемеле.
Повторно на этот пост Зиемеле выдвинула ее заместитель Санита Осипова.
Зиемеле была единственным кандидатом. За ее переизбрание проголосовали шесть судей, против был один.
Зиемеле возглавляет КС с 8 мая 2017 года.
Ее заместителем сегодня переизбрана Осипова. За ее переизбрание также проголосовали шесть судей, против был один.
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