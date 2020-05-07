Фото ⟩ Помните, как похудела Адель? Ей удается держать себя в форме

"Спасибо всем за поздравления с днем рождения. Я надеюсь, что в это сумасшедшее время вы остаетесь в безопасности и в добром здравии. Я хочу поблагодарить всех тех, кто заботится о нашей безопасности, рискуя своей жизнью. Вы - наши ангелы!"