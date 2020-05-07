Фото ⟩ Помните, как похудела Адель? Ей удается держать себя в форме

Британская исполнительница Адель после долгого молчания в соцсетях обрадовала поклонников новым снимком.
В свой 32-й день рождения Адель опубликовала фотографию, на которой она позирует в черном мини.
Под фотографией звезда пишет:
"Спасибо всем за поздравления с днем рождения. Я надеюсь, что в это сумасшедшее время вы остаетесь в безопасности и в добром здравии. Я хочу поблагодарить всех тех, кто заботится о нашей безопасности, рискуя своей жизнью. Вы - наши ангелы!"
В комментариях под публикацией поклонники продолжают поражаться потере веса своей любимицы и восхищаются ее новым внешним видом.
Напомним, что в прошлом году Адель крайне редко появлялась на публике. Она почти не делится подробностями своей жизни в соцсетях. Новые снимки звезды в соцсетях были опубликованы в феврале этого года, а на большую сцене артистка последний раз вышла в 2017 году.
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