Чт, 7.05.2020
После того как страны Балтии восстановят свободное передвижение между собой, в будущем к этому пространству могли бы присоединиться Польша и Финляндия. Эгил Левитс, президент Латвии

Фото ⟩ Помните, как похудела Адель? Ей удается держать себя в форме

Британская исполнительница Адель после долгого молчания в соцсетях обрадовала поклонников новым снимком. 

В свой 32-й день рождения Адель опубликовала фотографию, на которой она позирует в черном мини.

Под фотографией звезда пишет:

"Спасибо всем за поздравления с днем рождения. Я надеюсь, что в это сумасшедшее время вы остаетесь в безопасности и в добром здравии. Я хочу поблагодарить всех тех, кто заботится о нашей безопасности, рискуя своей жизнью. Вы - наши ангелы!"

В комментариях под публикацией поклонники продолжают поражаться потере веса своей любимицы и восхищаются ее новым внешним видом.

Напомним, что в прошлом году Адель крайне редко появлялась на публике. Она почти не делится подробностями своей жизни в соцсетях. Новые снимки звезды в соцсетях были опубликованы в феврале этого года, а на большую сцене артистка последний раз вышла в 2017 году.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ