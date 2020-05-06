Молодые мамы и посиделки с друзьями: в Риге все чаще нарушают ограничения режима ЧС

Если в начале апреля были дни, когда констатировалось менее десяти нарушений за сутки, то сейчас в среднем фиксируется около 40 нарушений в день.

За четыре выходных в начале мая муниципальная полиция Риги (RPP) констатировала 234 случая несоблюдения ограничений. В свою очередь за четыре пасхальных выходных было зарегистрировано 183 нарушения.

С марта до мая RPP посетила 16 171 адрес, всего было констатировано 1377 случаев несоблюдения ограничений режима чрезвычайной ситуации.

Полиция сталкивается с различными ситуациями. Например, молодые мамочки прогуливаются вместе, не соблюдая запрет на собрания в количестве больше двух человек.

Кроме того, констатированы ситуации, когда жители у себя во дворе проводили частные мероприятия с друзьями.

Часть нарушений ограничений режима ЧС полиция констатирует случайно.

"Например, получив информацию о нарушениях прав ребенка, мы констатировали, что в квартире пьяные родители устроили посиделки со знакомыми. Таким образом, можно сделать вывод, что число нарушений значительно больше, но часть из них не попадает в наше поле зрения или попадает совершенно случайно, через нарушения другого вида", - указала агентству LETA представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане.

Напомним, отношение людей к ограничениям в майские выходные внушает опасения, можно ли их пересматривать и смягчать, в праздничные выходные повсеместно было заметно, что люди сами решили их отменить, заявил в интервью Латвийскому радио инфектолог Уга Думпис.