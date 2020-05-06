ФОТО: Пресс-фото

В мае 2020 года у более 200 тысяч латвийских детей заканчивается очередной учебный год, но на этот раз не совсем так, как обычно. Обучение в удаленном режиме существенно изменило повседневную жизнь детей: на смену привычной школьной дисциплине пришла самодисциплина, а функции учителей частично переняли родители. В воспитании мотивированного и заинтересованного ребенка на помощь приходят технологии, которые предлагают мобильные приложения, способствующие процессу образования и творчества.

Обучающие и в то же время развлекательные мобильные приложения становятся полезными помощниками в процессе образования детей, познания мира и стремлению к творчеству. Платформа мобильных приложений Huawei AppGallery предлагает множество приложений, предназначенных для обучения и расширения кругозора детей разного возраста.

ФОТО: Пресс-фото

«Перейдя на удаленное обучение, дети естественным образом улучшили и еще больше расширили свои цифровые навыки. Чтобы найти им применение, выбирайте мобильные приложения, которые обучают, стимулируют творчество, побуждают стремление изучать мир и самого себя. На созданной компанией Huawei платформе мобильных приложений AppGallery имеется ряд приложений, предназначенных для этой цели. Для полноценного использования обучающих приложений особенно подходящими будут наши флагманы серии Huawei Р40», – рассказывает руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша (Gunta Kursiša).

Помощник в подготовке к школе будущих первоклассников

Приблизительно 20 тысяч детей в Латвии ежегодно начинают учебу в первом классе. Адаптация к новому окружению и учеба в соответствии с требованиями начальной школы становится огромным вызовом для детей. В преддверии 1 сентября родителям первоклассников в летние месяцы будет целесообразно посоветовать детям приложения, помогающие подготовиться к школе. Например:

Poly4u - 3D Poly Art Puzzle Game – увлекательная игра в трехмерную мозаику, прекрасно развивающая такие необходимые для учебы качества, как сосредоточенность и способность удерживать внимание.

– увлекательная игра в трехмерную мозаику, прекрасно развивающая такие необходимые для учебы качества, как сосредоточенность и способность удерживать внимание. Learn English for Kids – интерактивное приложение, включающее в себя 27 тем, которые помогут расширить словарный запас ребенка, а также читать и воспринимать язык на слух.

Эти и другие обучающие приложения помогут сделать процесс обучения веселым и увлекательным, сохраняя интерес к учебе, что будет очень полезно в последующие годы.

Старшим школьникам важно сохранить любознательность

Детям, у которых первый класс уже за плечами, важно сохранить естественный интерес к учебе и познанию мира. Поэтому для учеников основной и средней школы разработано множество обучающих приложений, которые помогут закрепить знания и расширить кругозор.

Unicorn Piano – приложение, которое знакомит детей с миром музыки, обучая игре на фортепиано в упрощенном виде.

– приложение, которое знакомит детей с миром музыки, обучая игре на фортепиано в упрощенном виде. Dog breeds identifier, scanner app: Scan dogs – это приложение понравится и детям, и взрослым. «Распознаватель» пород собак позволит узнать много нового о породах собак и их особенностях.

ФОТО: Пресс-фото

Обучающие приложения для самых маленьких

В наши дни дети дошкольного возраста тоже активно пользуются мобильными приложениями, к тому же их старшие братья и сестры часто являются авторитетами для малышей. Поэтому важно подталкивать детей к использованию приложений, которые будут им полезны именно в этом возрасте. Интерес к миру и творческий подход в ребенке нужно развивать с малых лет, поэтому мы предлагаем несколько простых приложений и для самых маленьких:

Knowing the colors – приложение, которое поможет детям распознавать цвета и находить их вокруг себя.

– приложение, которое поможет детям распознавать цвета и находить их вокруг себя. Animals for Kids – приложение, которое поможет создать представление о живой природе, распознавать разных животных и их «голоса».

Впечатляющие фото- и видеорассказы – важная часть жизни подростка

Современные подростки родились в эпоху Интернета и смартфонов и проводят большую часть времени за общением в социальных сетях. С учетом постоянно растущей значимости визуальной коммуникации среди молодежи, т. е. общения с помощью фотографий и видеозаписей, новая флагманская серия Huawei P40 обеспечивает неповторимый опыт именно в области фотографирования и видеосъемки.

ФОТО: Пресс-фото

В этом году смартфоны серии Р40 получили высшую награду Ассоциации печати технических изображений (TIPA) в категории фотокамер смартфонов, одновременно достигнув рекордных высот в мобильных тестах DxOMark, поэтому пользователи могут быть уверены, что уникальная система квадрокамеры Leica и прогрессивные алгоритмы ИИ, которыми оснащен Huawei P40 Pro, удовлетворят все потребности молодежи. Камера телефона подстраивается под любую жизненную ситуацию – используя ее, молодые люди могут задействовать технологию многокадрового синтеза с высоким разрешением или супер-ночной режим (Super Night Mode), а также экспериментировать с ультраширокоугольным объективом, получая впечатляющие фотоснимки.

В свою очередь, чтобы придать запечатленным смартфоном мгновениям жизни особое настроение и дать подростку возможность творческого самовыражения, в AppGallery доступен ряд приложений, которые сделают визуальное послание еще более колоритным:

InShot - Video Editor – удобное и функциональное приложение, которое поможет сделать впечатляющие истории для Instagram, Facebook, TikTok и других социальных сетей, добавляя к видеофайлам звуковые эффекты, монтируя и обрабатывая кадры по желанию автора.

– удобное и функциональное приложение, которое поможет сделать впечатляющие истории для Instagram, Facebook, TikTok и других социальных сетей, добавляя к видеофайлам звуковые эффекты, монтируя и обрабатывая кадры по желанию автора. BeautyPlus – приложение, предлагающее невероятно широкие возможности подчеркнуть свою естественную красоту, редактируя портреты, добавляя к изображениям различные фоны, фильтры и графические элементы.

Данные приложения – лишь некоторые примеры из широкого ассортимента приложений Huawei AppGallery для детей разного возраста. Учитывая перемены, произошедшие во всем мире за последние несколько месяцев, команда Huawei работает над созданием новых приложений для самообразования, отдыха, спорта и работы. Кроме того, Huawei создал отличное решение «Клон телефона» (Phone clone), позволяющее легко перенести все важнейшие приложения со старого телефона на новый. «На момент приобретения все смартфоны Huawei, включая P40 Pro, оснащены приложением „Клон телефона”. Остается лишь соединить старый и новый смартфоны, сканировать QR-код и отметить конкретные данные и приложения, которые Вы хотите переслать», — поясняет эксперт Huawei Гунта Курсиша.

Особые решения для особого времени

Весной нынешнего года компания Huawei разработала и предложила клиентам ряд услуг, облегчающих повседневную жизнь. Например, это специальная бесплатная услуга для всех гарантийных устройств: устройства бесплатно доставляются в сервисный центр и обратно клиенту курьером. После ремонта устройство дезинфицируется в соответствии с профессиональными спецификациями, чтобы обеспечить безупречную чистоту каждого возвращаемого устройства.