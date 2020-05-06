В Латвии выздоровели уже 464 человека, перенесших Covid-19

Напомним, за последние сутки в стране были зарегистрированы четыре новые случая Covid-19, тогда как днем ранее новых заболевших констатировано не было.

Все четыре новых случая зарегистрированы в Риге, таким образом, общее число зарегистрированных в столице пациентов достигло 502.

Всего Covid-19 констатирован в 69 самоуправлениях Латвии. Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

За последние сутки в Латвии сделано 2477 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии - 68 627 анализов, Covid-19 подтвержден у 900 человек.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 27 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 102 человека, переболевших Covid-19.