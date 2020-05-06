В Елгаве инфицированный Covid-19 не соблюдал карантин; полиция завела дело

Во время режима чрезвычайной ситуации муниципальная полиция Елгавы работает в усиленном режиме. Стражи порядка ежедневно обследуют публичные места города, в которых возможны собрания людей, а также места жительства людей, у которых подтверждено инфицирование вирусом Covid-19.

В одном из случаев было констатировано, что зараженное Covid-19 лицо не находится дома.

В связи с несоблюдением требований эпидемиологической безопасности было начато административное делопроизводство, материалы дела после согласия были переданы Инспекции здравоохранения.

Отдел оперативного реагирования полиции на прошлой неделе получил 54 вызова, 35 из которых были на майских выходных. В большей части из них поступала информация от частных лиц о публичных собраниях и несоблюдении требований дистанцирования.

В этих случаях полицейские выезжают на место происшествия, проводят разговоры превентивного характера с жителями и призывают их быть ответственными и соблюдать распоряжения Кабинета министров.

В конце недели была получена информации о собрании подростков числом более двух в одном месте и без соблюдения дистанции в два метра.

Всем трем подросткам в возрасте 18 лет были составлены протоколы административного нарушения и наложены штрафы в размере 50 евро каждому.

Напомним, за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности грозит штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических.