Заявки на пособия за простой можно будет подавать только за текущий месяц

Это предусматривают поданные на рассмотрение в правительство поправки к правилам о помощи затронутым кризисом из-за Covid-19 предприятиям, которые квалифицируются на получение пособий за простой и отсрочку налоговых платежей.

В настоящее время правила предусматривают, что предприятия до 30 апреля могли подать в Службу государственных доходов заявки на пособия за период с 14 по 31 марта и далее до 30 числа каждого месяца.

Таким образом, в настоящее время работодатель может подать заявку на пособие за простой за месяцы с момента, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение.

Изменения в правилах предусматривают сокращение срока подачи заявок на пособия - их можно будет подавать только за текущий календарный месяц. Как пояснили в Минэкономики, таким образом, за предыдущий месяц нельзя будет получить пособие.

Например, если заявка на пособие подана в мае, его можно будет получить только за май, а не за предыдущие месяцы.