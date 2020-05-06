Официально: Роберт Букартс возвращается в КХЛ

Латвийский нападающий Роберт Букартс подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь". Об этом сообщает официальный сайт череповецкой команды.
Срок соглашения рассчитан на один сезон.
29-летний хоккеист этот сезон провёл в команде "Витковице Ридера" в чешской Экстралиге. За команду из Остравы Букартс провёл 47 матчей и набрал 42 (16+26) очка, став лучшим бомбардиром своей команды.
В минувшем сезоне "Северсталь" в общем командном зачёте финишировала на одну строчку выше рижского "Динамо", набрав 58 очков. Команде из Череповца в этом сезоне помогал латвийский защитник Артур Кулда, который в 26 матчах набрал 7 (1+6) очков.
В КХЛ Букартс выступал за рижское "Динамо" с 2009 по 2016 год. Всего хоккеист провёл 225 игр и набрал 55 (24+28) баллов.
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